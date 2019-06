Apertura in lieve crescita per la borsa svizzera: alle 9.17 l'indice dei valori guida SMI segnava 9870,51 punti, in progressione dello 0,23% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,18% a 11'911,94 punti.

L'avvio di seduta è stato poco dinamico anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax +0,17% a 12'117,47 punti), Londra (FTSE-100 +0,13% a 7355,29 punti), Parigi (Cac 40 +0,05% a 5370,76 punti) e Milano (Ftse Mib +0,23% a 20'659 punti).

Dal canto suo la Borsa di Tokyo ha terminato invariata la prima seduta della settimana, con gli investitori che attendono la riunione della banca centrale statunitense (Federal Reserve, Fed) di questa settimana, e dopo il dato di venerdì scorso che ha mostrato un rallentamento della produzione industriale in Cina nel mese di maggio. L'indice Nikkei è piatto (+0,03%) a quota 21'124 punti.

Venerdì Wall Street ha chiuso ieri in calo (Dow Jones -0,06% a 26'090,49 punti, Nasdaq -0,52% a 7796,66 punti e S&P 500 -0,16% a 2887,03 punti).

