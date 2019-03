Apertura negativa quest'oggi per la borsa svizzera: attorno alle 09:20 l'indice principale SMI cede lo 0,44% a 9484,02 punti e quello allargato SPI lo 0,36% a 11'232,07 punti.

Gli occhi degli operatori sono puntati sul Comitato federale della Fed, che si riunisce oggi e che dovrebbe lasciare invariati i tassi negli Usa. Attesa anche per le trattative Washington-Pechino sui dazi, con la Cina che sembra essere più cauta riguardo alla firma di un accordo.

A Parigi il CAC 40 arretra dello 0,16% a 5417,21 punti, a Londra il FTSE-100 dello 0,27% a 7303,99 punti, a Francoforte il Dax dello 0,71% a 11'704,44 punti e a Milano l'indice Ftse Mib dello 0,33% a 21'634 punti.

Ieri sera, chiusura contrastata per Wall Street: il Dow Jones ha perso lo 0,10% a 25'887,38 punti, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,12% a 7723,95 punti. In territorio negativo l'indice S&P500, che cede lo 0,01% a 2832,63 punti. Senza una chiara direzione pure le borse asiatiche: poco mossa Shanghai (-0,01%), in rosso Shenzhen (-0,25%) e in rialzo Tokyo (+0,20%).

