Primi scambi in rialzo per la borsa svizzera: alle 09.35 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'027,78 punti, in progressione dello 0,31% rispetto a ieri. Il mercato è tornato quindi a varcare la barra degli 11'000 punti, superata ieri per la prima volta.

Stando agli operatori al momento non vi sono notizie negative in grado di frenare i corsi. Con favore viene accolta in particolare la fine della procedura di destituzione del presidente americano Donald Donald Trump.

Sul fronte interno l'attenzione è puntata su Swisscom (+1,01%), che ha informato sull'andamento degli affari nel 2019. In evidenza sono anche Credit Suisse (+1,67%) e Swatch (+1,35%).

L'avvio di seduta è stato con il segno più pure sulle altre piazze europee e ieri anche Wall Street ha chiuso in rialzo.

