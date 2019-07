Avvio di seduta positivo oggi per la Borsa svizzera: verso le 09.10, l'indice principale SMI avanzava dello 0,36% a 9886.02 punti e l'indice completo SPI dello 0,42% a 11'974.14 punti.

In evidenza in queste prime battute è il titolo Swatch, che sale di oltre il 4%, dopo aver presentato i risultati del primo semestre. In sofferenza invece i bancari, dopo i guadagni di ieri.

Apertura in calo invece per Piazza Affari a Milano, dove l'indice Ftse Mib cedeva lo 0,2% a 22.161 punti. Parigi perdeva lo 0,22% a 5.602 punti, Francoforte lo 0,01% a 12.429 punti e Londra lo 0,2% a 7.561 punti.

Chiusura in territorio negativo ieri sera per Wall Street, con il riaccendersi dei timori di una guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones ha perso lo 0,09% a 27.334,34 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,43% a 8.222,80 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,34% a 3.003,93 punti.

