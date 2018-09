Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 settembre 2018 9.19 07 settembre 2018 - 09:19

Partenza in lieve rialzo stamane per i listini alla Borsa svizzera. Verso le 09.15, l'indice SMI dei titoli guida saliva dello 0,10% a 8827,26 punti. L'indice completo SPI cresceva dello 0,09% a 10'538.26 punti.

Mercati azionari del Vecchio continente in marginale rialzo in avvio di giornata: Londra e Francoforte hanno aperto in rialzo dello 0,04%, mentre Parigi segna un aumento dello 0,17%. Avvio positivo anche per Piazza Affari a Milano: il primo indice Ftse Mib segnava una crescita dello 0,15%.

La Borsa di Tokyo ha terminato l'ultima seduta della settimana in negativo, seguendo la correzione del listino tecnologico del Nasdaq, e sulle aspettative di nuovi dazi Usa, che potrebbero riguardare anche le merci giapponesi, come ha anticipato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il Nikkei ha ceduto lo 0,80%, con una perdita di 180 punti; si tratta del sesto calo consecutivo.

Chiusura contrastata ieri sera per Wall Street. Il Dow Jones è salito dello 0,08% a 25'996,45 punti, il Nasdaq ha perso lo 0,91% a 7'922,73 punti mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,36% a 2'878,11 punti.

