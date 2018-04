Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 aprile 2018 9.14 25 aprile 2018 - 09:14

Avvio di contrattazioni in perdita per la Borsa svizzera, sulla scia delle vendite a Wall Street. Verso le 09.10, l'indice SMI delle blue chip cedeva lo 0,38% a 8763,72 punti. L'indice completo SPI perdeva lo 0,29% a 10'389.94 punti.

Avvio negativo anche per Piazza Affari a Milano: il primo indice Ftse Mib segnava una contrazione dello 0,43%. A Parigi, il CAC 40 cedeva lo 0,55% a 5.414,15 punti. Male anche Francoforte, col Dax in discesa dello 0,75% a 12.456,82 punti. Debole anche Londra col FTSE-100 in arretramento dello 0,59% a 7.381,27 punti.

La Borsa di Tokyo ha terminato le contrattazioni in lieve calo, in scia alla contrazione registrata dagli indici azionari a New York, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq: l'indice Nikkei ha segnato una variazione negativa dello 0,28% a quota 22.215,32 punti.

Wall Street ha chiuso ieri sera in netto calo, col Dow Jones che ha perso l'1,74% a 24.024,13 punti, il Nasdaq l'1,70% a 7.007,35 punti e l'indice S&P500 l'1,34% a 2.634,56 punti.

