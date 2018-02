Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 11.30 20 febbraio 2018 - 11:30

La borsa svizzera ha azzerato i timidi guadagni di apertura: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8904,68 punti, in flessione dello 0,04% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,13% a 10'247,35 punti.

Al mercato mancano indicazioni in grado imprimere un indirizzo preciso ai corsi: ieri Wall Street era chiusa per festività e non pochi investitori attendono proprio l'inizio delle contrattazioni a New York prima di esporsi.

I commenti degli analisti sottolineano che per le azioni l'atmosfera di fondo rimane positiva, favorita anche dal buon andamento della congiuntura mondiale. I timori circa l'aumento dei tassi di interesse sono però tutt'altro che fugati. In quest'ambito vi è attesa per la prima importante comparizione del nuovo presidente della Federal Reserve, che venerdì si esprimerà davanti al Congresso americano.

Sul fronte interno le variazioni dei 20 titoli principali sono inferiori al punto percentuale. Fa eccezione Swatch (+1,22%), che beneficia più di Richemont (+0,43%) delle buone cifre sull'export orologiero in gennaio.

Adecco (-0,27%) ha annunciato l'acquisizione di una società americana, mentre LafargeHolcim (+0,77%) approfitta delle buone cifre pubblicate dal concorrente tedesco HeidelbergCement. In ordine sparso si presentano altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (-0,30%), Geberit (+0,35%) e Sika (+0,46%).

Poco mossi si mostrano i bancari UBS (+0,28%), Credit Suisse (-0,03%) e Julius Bär (+0,07%). Non particolarmente dinamico è il comparto assicurativo, con Zurich (+0,19%), Swiss Life (+0,15%) e Swiss Re (+0,27%).

Frenano il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,43%), Novartis (-0,05%) e Roche (-0,63%).

Nel mercato allargato gli occhi sono puntati su Temenos (-7,17%), che ha annunciato trattative in vista di una importante acquisizione nell'area di Londra. Walter Meier (-2,01%) ha presentato i conti 2017. Oerlikon (+2,09%) ha fatto sapere di aver firmato un contratto con Boeing.

