Seduta negativa per la borsa svizzera: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso in perdita dello 0,30% a 9'715,83 punti e quello allargato SPI dello 0,33% a 11'829,49 punti.

Sul fronte interno, la giornata era scarna di impulsi. Tra i pesi massimi difensivi solo Nestlé chiude in rialzo (+0,17% a 108,09 franchi). Roche cede lo 0,59% a 270,25 franchi, mentre più pesanti appaiono le perdite di Novartis (-1,12% a 86,36 franchi), fanalino di coda delle blue chip.

Male entrambi i titoli bancari che registrano perdite simili: UBS si contrae dello 0,14% a 10,33 franchi e Credit Suisse - che ha comunicato oggi un nuovo assetto organizzativo alle sue attività svizzere - cede lo 0,13% a 11,21 franchi. Non brillano neppure i titoli del lusso con Swatch in calo dello 0,52% a 266,30 franchi e Richemont dello 0,42% a 75,82 franchi. Tra i titoli più sensibili alla congiuntura solo LafargeHolcim riesce a chiudere in rialzo mettendo a segno un +0,46% a 45,95 franchi.

