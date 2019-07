Al termine di una giornata senza sussulti, la borsa svizzera ha archiviato la prima seduta settimanale poco sopra la linea di demarcazione. L'indice principale SMI ha guadagnato lo 0,14% a 9994,10 punti e quello allargato SPI lo 0,16% a 12'088,96 punti.

Gli operatori sono rimasti prudenti aspettando le mosse della Federal Reserve sui tassi d'interesse. Sullo sfondo restava inoltre l'incognita riguardante il commercio internazionale, in attesa delle trattative fra Stati Uniti e Cina, così come le tensioni in Medio Oriente, con l'Iran protagonista.

Sul fronte svizzero, la notizia del giorno è quella arrivata da Julius Bär. La banca zurighese ha infatti comunicato il nome del suo prossimo CEO: si tratta del 48enne Philipp Rickenbacher, che dal 1° settembre prenderà il posto di Bernhard Hodler, in carica da fine 2017.

Il nuovo numero uno è l'attuale responsabile della divisione Intermediaries & Global Custody. L'annuncio non è stato accolto con particolare entusiasmo, dato che l'azione di Julius Bär è crollata (-4,93% a 43.17 franchi).

Tra le blue chip, sono andati via via spegnendosi dopo una partenza positiva i bancari UBS (-0,54% a 11.94 franchi) e Credit Suisse (-1,11% a 12.005 franchi).

La più ricercata in assoluto è stata Nestlé (+1,32% a 103.24 franchi). Segno più anche per Novartis (+0,47% a 90.17 franchi), sottotono invece il terzo peso massimo difensivo Roche (-1,22% a 275.80 franchi). Il CEO di quest'ultima, Severin Schwan, ha annunciato che l'acquisizione della società americana specializzata nelle terapie geniche Spark Therapeutics, ormai diventata una telenovela, dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.

Nel ramo assicurativo, Swiss Life (+0,51% a 490.10 franchi) ha convinto più di Swiss Re (+0,20% a 100.40 franchi) e Zurich Insurance (+0,12% a 346.70 franchi).

Contrastato il settore del lusso, con Richemont (+0,72% a 83.40 franchi) brillante e Swatch (-0,71% a 278.00 franchi) in difficoltà. Fra i restanti titoli, buone performance per SGS (+0,57% a 2486.00 franchi) e Givaudan (+0,59% a 2737.00 franchi).

