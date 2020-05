Seduta di piccolo cabotaggio oggi per borsa svizzera, che ha faticato a trovare un indirizzo preciso. L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 9790,85 punti, su dello 0,27% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,29% a 12'213,80 punti.

Il mercato è sembrato voler confermare i tentennamenti già vissuti ieri, dopo una partenza di settimana euforica sulla scia della speranza di un vaccino contro il Covid-19. Nel frattempo sono sorti dubbi in merito e considerata la giornata festiva di domani gli investitori hanno preferito non esporsi in modo eccessivo.

Per quanto riguarda i singoli titoli in evidenza si sono trovati oggi alcuni valori di non primissima fascia come Givaudan (+2,08% a 3478,00 franchi) e Alcon (+2,22% a 59,98 franchi).

Bene orientata si è rivelata la gran parte dei valori particolarmente sensibili alla congiuntura come ABB (+0,65% a 18,47 franchi), Adecco (+0,47% a 43,07 franchi) e Sika (+2,21% a 175,85 franchi); LafargeHolcim è invece rimasta ferma sul posto (invariata a 37,46 franchi). Nel segmento del lusso, Swatch (+0,39% a 181,95 franchi) si è fatto preferire a Richemont (-0,44% a 54,42 franchi).

Poco mossi si sono mostrati i bancari UBS (+0,39% a 9,74 franchi) e Credit Suisse (+0,10% a 8,23 franchi). Nello stesso comparto finanziario fra gli assicurativi qualche difficoltà ha interessato Zurich (-1,21% a 285,00 franchi), mentre sopra la linea hanno chiuso Swiss Re (+0,10% a 62,26 franchi) e Swiss Life (+0,25% a 323,60 franchi).

Hanno inciso negativamente sul listino Nestlé (-0,49% a 104,92 franchi) e Roche (-0,19% a 347,60 franchi), mentre un po' più di dinamismo è stato offerto dal terzo peso massimo difensivo, Novartis (+0,18% a 82,96 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet