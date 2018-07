Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 luglio 2018 17.47 27 luglio 2018 - 17:47

La borsa svizzera archivia la settimana con un'ultima seduta in rialzo, la quarta consecutiva. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 9173,20 punti, in progressione dello 0,37% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,35% a 10'919,28 punti.

Il mondo della finanza era impegnato a digerire i numerosi semestrali pubblicati all'estero come in Svizzera. Sul fronte interno l'attenzione era concentrata su LafargeHolcim (+2,60% a 50,08 franchi), che ha presentato risultati superiori alle previsioni. Bene orientati si sono rivelati anche altri valori sensibili ai cicli economici come ABB (+0,62% a 22,75 franchi), Adecco (+0,43% a 60,50 franchi) e Geberit (+0,36% a 440,50 franchi).

In ordine sparso si sono mossi i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,02% a 81,36 franchi), Novartis (+0,05% a 83,20 franchi) - che ha sofferto per i realizzi di guadagno - e Roche (+0,66% a 243,50 franchi), favorita dai cambiamenti di obiettivi di corso operati da diversi analisti dopo l'ultimo bilancio.

