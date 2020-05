La borsa svizzera termina la settimana con una seduta in rialzo, la quarta consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 9665,35 punti, in progressione dello 0,49% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,56% a 12'037,15 punti.

I riflettori erano puntati una volta ancora sul mercato del lavoro americano: in aprile il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 14,7%, il più elevato dagli anni 30 del secolo scorso, ma inferiore a quello pronosticato dagli analisti, che scommettevano sul 16%.

Stando agli operatori più che la situazione attuale conta il fatto che i lavoratori possano tornare al più presto attivi; e i segnali in tal senso non sono negativi. Con soddisfazione sono anche state accolte le prove di dialogo sul fronte del braccio commerciale fra Washington e Pechino. Wall Street ha così aperto in positivo e ha proseguito imperterrita sui medesimi binari, influenzando anche i mercati del vecchio continente.

La prospettiva di una ripresa in vista ha stimolato i valori particolarmente sensibili alla congiuntura come ABB (+1,49% a 17,76 franchi), Adecco (+1,61% a 41,64 franchi), LafargeHolcim (+1,28% a 39,65 franchi) e Sika (+1,52% a 166,75 franchi). Nel segmento del lusso Swatch (+1,57% a 187,15 franchi) e Richemont (+1,98% a 55,76 franchi), sotto pressione negli ultimi mesi, stanno pian piano risalendo la china.

Alcuni giudizi negativi sul settore finanziario di commentatori americani hanno frenato i bancari UBS (+0,02% a 9,62 franchi) e Credit Suisse (-0,37% a 8,15 franchi). Poco ispirati sono apparsi anche gli assicurativi Swiss Re (-0,42% a 66,40 franchi), Swiss Life (-0,54% a 333,00 franchi) e Zurich (+0,10% a 291,30 franchi).

Ha trainato il listino Nestlé (+1,18% a 105,00 franchi), mentre si sono defilati gli altri due pesi massimi difensivi, Roche (-0,22% a 341,25 franchi) e Novartis (-0,59% a 82,69 franchi).

