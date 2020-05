La borsa svizzera termina in rialzo una seduta poco movimentata. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 9571,70 punti, in progressione dello 0,63% rispetto a ieri, mentre il listino allargato SPI ha guadagnato lo 0,80% a 11'917,13 punti.

Il mercato era partito in negativo, ma con il trascorrere delle ore ha ritrovato un po' di fiducia, nonostante il massiccio - e peraltro previsto - forte arretramento dell'occupazione negli Usa. Anche i cattivi dati congiunturali dell'Eurozona non hanno suscitato stupore.

Stando agli operatori l'umore degli investitori è attualmente assai variabile. Non pochi sperano che un allentamento delle misure di confinamento anti Covid-19 possa portare a una ripresa dell'economia, altri temono una seconda ondata del virus. Dappertutto si guarda però con apprensione a un nuovo aumento della tensione nel braccio di ferro commerciale fra Stati Uniti e Cina.

In una giornata tutto sommato poco attraente sotto il profilo delle notizie aziendali si sono mossi in ordine sparso i valori maggiormente dipendenti dalla congiuntura quali ABB (-1,81% a 17,35 franchi), Adecco (-2,67% a 39,78 franchi), Geberit (+1,16% a 419,50 franchi), LafargeHolcim (+0,39% a 38,23 franchi) e Sika (+2,14% a 164,50 franchi). Nel settore del lusso Swatch (-0,98% a 181,10 franchi) si è trovata più in difficoltà di Richemont (-0,19% a 53,44 franchi).

Non bene orientati sono apparsi i bancari Credit Suisse (-1,45% a 8,00 franchi) e UBS (-1,43% a 9,36 franchi). Fra gli assicurativi Swiss Life (+0,09% a 324,40 franchi) si è fatta preferire a Swiss Re (-0,34% a 65,40 franchi) e a Zurich (-0,58% a 290,30 franchi),

A trainare il listino sono stati soprattutto i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,94% a 102,78 franchi), Novartis (+1,44% a 83,63 franchi) e Roche (+1,95% a 347,10 franchi).

Nel mercato allargato va segnalato il balzo di Aryzta (+11,88% a 0,42 franchi), dopo la notizia di un aumento di partecipazione di Veraison, un investitore ritenuto attivo. Landis&Gyr (-8,54% a 59,95 franchi) ha pubblicato i risultati trimestrali, deludendo per quanto riguarda le nuove commesse.

