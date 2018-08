Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 17.54 16 agosto 2018 - 17:54

La borsa svizzera chiude in rialzo, grazie ai segnali di distensione in Turchia e in relazione al braccio di ferro fra Washington e Pechino: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 8997,72 punti, in progressione dello 0,80% rispetto a ieri.

Da parte sua il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,75% a 10'718,33 punti.

Per quanto riguarda i singoli titoli l'attenzione era concentrata su Swisscom (-1,14% a 452,90 franchi). L'operatore telecom ha pubblicato semestrali in linea con le attese, ma stando agli analisti il titolo ha sofferto per il suo carattere difensivo, in una giornata in cui vi era tendenza ad assumersi qualche rischio.

Almeno in un primo momento poco tonica, fra le azioni meno dipendenti dalla congiuntura, si è rivelata anche Nestlé (+0,35% a 81,26 franchi), mentre fin da subito più ispirati sono apparsi gli altri due pesi massimi, Novartis (+1,06% a 81,72 franchi) e Roche (+0,82% a 239,20 franchi).

Tartassati nelle ultime sedute sono finalmente riusciti a invertire la tendenza i bancari UBS (+0,98% a 15,46 franchi), Credit Suisse (+0,68% a 14,87 franchi) e Julius Bär (+0,90% a 53,70 franchi).

