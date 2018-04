Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Dopo due sedute positive la borsa svizzera è tornata ad innestare la marcia indietro: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 8708,44 punti, in flessione dello 0,54% rispetto a ieri. Pure il listino globale SPI è arretrato dello 0,54%, scendendo a 10'206,36 punti.

Già alle prese con i timori di una guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, i mercati internazionali hanno accolto con circospezione l'orientamento del presidente americano Donald Trump che sembra pronto a intervenire direttamente in Siria.

In un contesto geopolitico assai incerto gli indicatori congiunturali sono passati un po' in secondo piano. Vi era però attesa per il dato sull'inflazione negli Usa, salita nell'arco di un mese dal 2,2% al 2,4%: una progressione che era stata preventivata.

