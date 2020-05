Dopo quattro sedute consecutive in rialzo la borsa svizzera torna a chiudere in negativo. L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 9688,99 punti, giù dell'1,04% rispetto a mercoledì, mentre il listino globale SPI ha perso l'1,06% a 12'083,85 punti.

I mercati hanno guardato di nuovo con inquietudine al braccio di ferro commerciale fra Stati Uniti e Cina, che sembra aver riacquistato vigore. In primo piano è comunque rimasta anche l'emergenza coronavirus e la difficile ricerca di una nuova normalità globale.

In vista del fine settimana e all'indomani di una giornata festiva molti investitori hanno preferito non esporsi in modo eccessivo. Qua e là sono quindi scattati realizzi di guadagno.

Il listino elvetico ha sofferto soprattutto per la debolezza dei suoi pesi massimi difensivi Nestlé (-1,87% a 102,96 franchi), Roche (-0,20% a 346,90 franchi) - che ha reso nota un'acquisizione negli Usa - e Novartis (-0,94% a 82,18 franchi).

Sotto pressione si sono trovati i bancari UBS (-2,42% a 9,51 franchi) e Credit Suisse (-3,06% a 7,98 franchi), per una volta però protagonisti di un buon inizio di settimana. Nello stesso comparto finanziario hanno sofferto pure gli assicurativi Swiss Re (-0,58% a 61,90 franchi) e Swiss Life (-2,44% a 315,70 franchi), mentre Zurich (+0,32% a 285,90 franchi), ha beneficiato di una raccomandazione di Goldman Sachs.

Costantemente in rosso si è mossa la gran parte dei valori particolarmente sensibili alla congiuntura come ABB (-1,25% a 18,24 franchi), Adecco (-1,51% a 42,42 franchi), LafargeHolcim (-1,49% a 36,90 franchi) e Geberit (-1,36% a 457,00 franchi); ha fatto eccezione Sika (+0,65% a 177,00 franchi). Nel segmento del lusso, Swatch (-1,51% a 179,20 franchi) e Richemont (-4,15% a 52,16 franchi) hanno subito l'impatto dei timori di nuove proteste a Hong Kong.

Ancora in progressione è apparsa Lonza (+0,54% a 482,60 franchi), il titolo che meglio si è comportato dallo scoppio della pandemia. Nel mercato allargato l'attenzione era concentrata su Stadler Rail (-3,31% a 38,54 franchi), dopo la partenza a sorpresa del presidente della direzione generale.

