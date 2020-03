La Borsa svizzera chiude la seduta odierna in positivo (foro simbolica)

La Borsa svizzera, partita in rialzo, è passata temporaneamente in territorio negativo poco prima delle 13.00 per poi tornare al di sopra della linea di demarcazione.

Nonostante i timori legati alla propagazione mondiale del coronavirus, l'indice dei valori guida SMI ha guadagnato l'1,22% a 9'950,83 punti e quello allargato SPI l'1,25% a 12'046,83 punti.

L'epidemia di coronavirus, che ha ormai causato oltre 3000 morti nel mondo e i cui casi recensiti stanno esplodendo soprattutto nella Corea del Sud e in Italia, tiene con il fiato sospeso tutte le principali borse europee.

Negli Usa, dove Wall Street ha avviato la seduta in positivo, sono stati forniti i dati sugli indici manufatturieri PMI e ISM, entrambi in calo in febbraio e al di sotto delle attese degli analisti.

Sul fronte interno a trainare il listino principale sono i pesi massimi difensivi Nestlé (+1,71% a 100,54 franchi), Roche (+1,61% a 314,70 franchi) e Novartis (+0,92% a 82 franchi). Tra i finanziari, in positivo appaiono gli assicurativi Zurich (+2,64% a 380,70 franchi), Swiss Life (+2,01% a 447,40 franchi) e Swiss Re (+1,72% a 93,22 franchi), mentre pesanti perdite sono registrate dai bancari, con Credit Suisse che cede l'1,02% a 10,70 franchi e UBS lo 0,80% a 10,52 franchi.

Riferendosi all'epidemia, gli analisti di UBS, in una presa di posizione, hanno dichiarato che "al momento una recessione resta uno scenario di rischio e non un nostro scenario di base". Inoltre "se il numero di casi comincia a diminuire entro entro aprile, una recessione mondiale resta poco probabile".

I titoli più sensibili alla congiuntura risultano in ordine sparso: ABB e Adecco scendono rispettivamente dello 0,14% (a 20,78 franchi) e del 2,82% (a 49,93 franchi), in progressione sono invece Geberit (+2,67% a 491,80 franchi), LafargeHolcim (+1,90% a 45,56 franchi) e Sika (+1,52% a 174,00 franchi).

In netto calo chiudono i titoli del lusso: Richemont cede l'1,56% a 64,38 franchi e Swatch registra un calo dello 0,99% a 219,70 franchi.

