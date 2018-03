Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 marzo 2018 18.12 21 marzo 2018 - 18:12

Dopo un avvio altalenante, ed essere poi scesa sotto la linea di demarcazione dove è rimasta per tutta la mattinata, la Borsa svizzera ha riconquistato temporaneamente il terreno positivo verso mezzogiorno, per poi virare di nuovo in negativo nel pomeriggio.

L'indice dei valori guida SMI ha chiuso in calo dello 0,72% a 8'783,70 punti e quello allargato SPI dello 0,62% a 10'248,67 punti.

Nell'insieme l'atmosfera resta prudente di fronte alle minacce di una guerra commerciale e prima di conoscere le decisioni della Federal Reserve (Fed) che in serata dovrebbe alzare i tassi. La forchetta dovrebbe essere fissata tra l'1,50 e l'1,75%.

Intanto nel pomeriggio è giunto il dato dagli Usa sulle vendite di case esistenti: salite del 3,0% a un tasso annualizzato di 5,54 milioni di unità, la crescita è superiore alle attese.

In Svizzera, sul listino principale, tutti in calo i pesi massimi difensivi con perdite pesanti segnate da Nestlé (-1,45% a 74,70 franchi), mentre più contenute risultano le contrazioni registrate da Roche (-0,14% a 219,10 franchi) e da Novartis (-0,05% a 77,50 franchi).

In profondo rosso appaiono tutti i bancari, con UBS che si contrae dell'1,65% (a 17,30 franchi), Credit Suisse del 3% (a 16,80 franchi) e Julius Bär dell'1,24% (a 60,74 franchi). Male tutti gli assicurativi che presentano contrazioni simili: Zurich cede lo 0,74% (a 310,40 franchi), Swiss Life lo 0,72% (a 342,80 franchi) e Swiss Re lo 0,69% (a 95,44 franchi).

Tra i titoli più sensibili alla congiuntura solo Geberit (+0,42% a 432,00 franchi) e Sika (+0,87% a 7'525,00 franchi) sono in progressione. In calo chiudono invece ABB (-0,65% a 22,77 franchi), Adecco (-1,54% a 68,94 franchi) e LafargeHolcim (-0,11% a 53,06 franchi).

