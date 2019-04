Giornata all'insegna del rialzo per la Borsa svizzera, che dopo l'avvio in positivo si è mantenuta ben al di sopra della linea di demarcazione e ha chiuso toccando un nuovo record, con l'indice dei valori guida SMI a 9769,74 punti, in progressione dello 0,30%.

Quello allargato SPI ha terminato a 11'735,16 punti, in crescita dello 0,25%. La ripresa dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi e gli orientamenti che si prospettano da parte della Federal Reserve americana sembra abbiano convinto gli investitori.

Tutti in rialzo i titoli di peso difensivi: Nestlé (+0,61% a 98,05 franchi), Roche (+0,79% a 268,60 franchi) e Novartis (+0,74% a 83,21 franchi). Chiudono in negativo entrambi i titoli bancari: UBS, che nel corso della seduta si era mantenuta in positivo, lascia sul terreno lo 0,40% a 13,665 franchi. Più pesanti le perdite di Credit Suisse (-1,52% a 13,60 franchi). Contrastati appaiono i titoli più sensibili alla congiuntura: a cedere sono ABB (-0,33% a 20,97 franchi), Adecco (-0,24% a 58,52 franchi) e LafargeHolcim (-0,23% a 52,38 franchi), mentre in progressione risultano Geberit (+0,35% a 427,30 franchi) e Sika (+0,74% a 156,00 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line