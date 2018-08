Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 18.06 03 agosto 2018 - 18:06

Dopo una partenza in positivo la Borsa svizzera è passata subito al di sotto della linea di demarcazione per muoversi poi in modo altalenante. Rimasta in negativo nelle ultime ore della seduta, ha recuperato nel finale chiudendo in lievissima progressione.

L'indice dei valori guida SMI ha terminato in crescita dello 0,03% a 9'158,00 punti e quello allargato SPI dello 0,08% a 10'891,76 punti.

Al centro dell'attenzione in Svizzera era oggi Swiss Re che ha pubblicato i risultati semestrali. Il riassicuratore zurighese ha registrato un utile in flessione più di quanto previsto dagli analisti e il titolo ha registrato un calo dell'1,27% a 88,84 franchi. In progressione invece gli altri due assicurativi Zurich e Swiss Life che hanno segnato rispettivamente crescite dello 0,03% a 301,30 franchi e dello 0,40% a 350,80 franchi.

Tra i bancari, in calo Credit Suisse che ha ceduto lo 0,32% (a 15,76 franchi), mentre in positivo sono risultati UBS (+0,06% a 16,04 franchi) e Julius Bär (+1,31% a 54,20 franchi).

Per quanto riguarda i pesi massimi difensivi l'unico a chiudere in crescita è stato Nestlé (+0,82% a 81,40 franchi); i due farmaceutici Roche e Novartis hanno perso rispettivamente lo 0,45% (a 244,80 franchi) e lo 0,91% (a 82,72 franchi).

