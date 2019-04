La mattinata prosegue in contenuto rialzo alla borsa svizzera: alle 11.20 l'indice dei valori guida SMI segnava 9507,28 punti, in progressione dello 0,31% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,34% a 11'279,47 punti.

Il mercato guarda ai buoni dati congiunturali cinesi e non sembra prestare soverchia attenzione all'indice Pmi tedesco, che ha toccato il livello più basso dal 2012. Irrisolti rimangono peraltro tuttora i nodi della Brexit e della vertenza commerciale fra Stati Uniti e Cina.

L'SMI è comunque tornato a superare la soglia di 9500 punti e non appare più nemmeno lontano il massimo dell'anno, a 9582 punti. Per quanto riguarda i singoli titoli in evidenza sono i bancari UBS (+1,28%), Credit Suisse (+1,64%) e Julius Bär (+1,22%). Nello stesso comparto finanziario positivi sono pure gli assicurativi Zurich (+0,76%), Swiss Re (+0,99%) e Swiss Life (+0,73%).

Bene orientati sono i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+1,07%), Adecco (+1,13%), Geberit (+0,47%), LafargeHolcim (+1,73%) e Sika (+1,62%). Nel segmento del lusso Swatch (+1,79%) si muove in linea con Richemont (+1,65%).

In una seduta caratterizzata dall'ottimismo congiunturale gioco forza si vedono i titoli difensivi brillare poco: questo vale sia per i pesi massimi Nestlé (-0,40%), Novartis (-0,22%) e Roche (-0,09%), sia per Swisscom (-0,10%). Arretra anche Givaudan (-1,81%), che viene negoziata senza la cedola del dividendo.

Nel mercato allargato l'attenzione è concentrata su Panalpina (+13,99%), che verrà rilevata dal concorrente svedese DSV.

