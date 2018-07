Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2018 11.37 24 luglio 2018 - 11:37

La mattinata prosegue in rialzo alla Borsa svizzera: verso le 11.00 l'indice guida SMI segnava 8994,40 punti, in aumento dello 0,39%, mentre l'indice allargato SPI si è fissato a 10739,21, in crescita dello 0,42%. L'attenzione è concentrata sul titolo UBS.

Il numero uno bancario (+3,86%) si è piazzato al primo posto nella classifica dei guadagni, a seguito della presentazione di risultati convincenti per il secondo trimestre che hanno superato le attese degli analisti. Credit Suisse (+2,74%) segue a ruota. In calo invece Julius Bär (-0,73%), che ha pubblicato ieri i risultati.

Fra i titoli in positivo anche i ciclici Lafargeholcim (+1,60%), e Adecco (+2,39%). I pesi massimi Nestlé (-0,27%) , Novartis (-0,27%) e Roche (-0,21%) sono in flessione.

Sul mercato allargato, è ricercata l'azione Lindt & Sprüngli (+1,69%). Il produttore di Kilchberg ha registrato un utile netto di 86 milioni di franchi, in crescita del 12,7% su un anno. I risultati rimangono comunque inferiori alle aspettative.

Cembra (+3,09%) ha registrato una performance record nel primo semestre.

Neuer Inhalt Horizontal Line