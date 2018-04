Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 aprile 2018 11.29 05 aprile 2018 - 11:29

Si mantiene su alti livelli la Borsa svizzera: alle ore 11.20 l'indice SMI dei principali titoli guadagna l'1.23% a quota 8'658.53. Andamento analogo per il listino completo SPI, che sale dell'1.19% a 10'108.41 punti.

Il recupero, rispetto al calo degli ultimi giorni, si spiega con l'allentamento delle tensioni tra Cina e USA: "anche se la Cina sembra voler affrontare gli Stati Uniti imponendo dazi sui prodotti importati, molti analisti ritengono che la decisione non sia ancora stata presa e che al contrario ciò potrebbe sfociare in negoziati tra i due Paesi", ha dichiarato Markus Huber, analista presso City of London Markets, citato dall'agenzia finanziaria AWP.

Tra le società quotate allo SMI, si segnalato i rialzi consistenti di ABB (+2.80%), CS Group (+2.23%), LafargeHolcim (+2.18%) e Lonza (+3.37%). Guadagnano per il momento oltre l'1% anche Adecco (+1.72%), Givaudan (+1.45%), Julius Bär (+1.65%), Novartis (+1.49%), SGS (+1.12%), Sika (+1.03%), Swatch Group (+1.91%), Swiss Life (+1.34%), Swiss Re (+1.12%) e UBS (+1.79%).

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.