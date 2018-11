Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 novembre 2018 11.25 02 novembre 2018 - 11:25

Prosegue l'andamento positivo della Borsa svizzera, trascinata al rialzo, così come le altre piazze europee, dalle prove di pace tra Usa e Cina sul fronte commerciale che risvegliano l'appetito degli investitori per il mercato azionario.

Alle 11.15 l'indice SMI dei principali titoli segna così un rialzo dello 0.22% a quota 9'037.14. Andamento analogo per il listino completo SPI, che sale dello 0.32% a 10'673.83 punti.

Tra le società quotate allo SMI, si evidenziano in particolare i guadagni di Swatch (+4.41%) e Richemont (+3.99%). Le due aziende produttrici di beni di lusso, il cui andamento in borsa è molto sensibile alla congiuntura, beneficiano dell'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Incrementi superiori all'1% anche per ABB (+2.01%), Adecco (+1.49%), CS Group (+1.20%), Geberit (+2.12%), Julius Bär (+1.57%), Lafargeholcim (+2.08%), Lonza (+1.56%), SGS (+1.73%), Sika (+3.71%) e UBS (+2.61%). Sono in territorio positivo pure Givaudan (+0.62%), Swiss Life (+0.63%), Swisscom (+0.13%) e Zurich Insurance (+0.22%). In controtendenza Nestlé (-0.66%), Novartis (-0.91%), Roche (-1.30%) e Swiss Re (-0.07%).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano