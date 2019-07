Mattinata in rialzo per la Borsa svizzera: alle 11.20 circa l'SMI guadagna lo 0,60% a 10'080.86 punti, l'SPI lo 0,62% a 12'193.06 punti.

I nuovi dazi paventati ieri dagli Stati Uniti nei confronti dell'Unione europea in relazione alla annosa disputa sui sussidi pubblici ad Airbus non pesano sul morale degli investitori. Questi accolgono inoltre positivamente i dati sopra le attese dell'indice Pmi dei servizi nell'Eurozona, salito in maggio da 52,9 a 53,6 punti, e la nomina di Christine Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea.

Tra le blue chip sotto pressione ABB (-1,00%) in seguito a un commento critico e all'abbassamento dell'obiettivo del corso da parte di Jefferies. In calo anche Richemont (-0,39%).

In forte rialzo per contro Swatch (+1,36%), Alcon (+1,21%), Lonza (+1,20%), Givaudan (+1,10%), LafargeHolcim (+1,01%) così come Roche (+1,07%), che ha annunciato oggi di aver raggiunto gli obiettivi della terza fase di studio clinico sul Xofluza nei bambini ammalati di influenza. Positivi anche gli altri due pesi massimi difensivi, con Novartis che segna un +0,93% e Nestlé un +0,24%.

Nel mercato allargato Logitech avanza dell'1,13%. Oggi si è appreso che il presidente del consiglio d'amministrazione Guerrino De Luca, in carica dal 2008, non si ripresenterà alla prossima assemblea generale del 4 settembre. Alla sua successione viene proposta Wendy Becker. Bene anche Landis+Gyr (+1,12%) grazie a una commessa in Svezia.

