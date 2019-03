La borsa svizzera rimane sotto la soglia della parità con l'indice dei valori guida SMI che a due ore dalla chiusura segna un calo dello 0,23% a 9'319,44 punti, mentre il listino globale SPI cede lo 0,21% a quota 11'036,36.

Gli investitori sono attendisti e l'attenzione è sempre puntata sulle trattative per un processo meno drastico della Brexit tra Ue e Gran Bretagna e sul voto al riguardo del parlamento britannico, previsto per questa sera.

Da segnalare sul piano macro economico il dato sull'inflazione negli Stati Uniti, che in febbraio è scesa al livello più basso dal 2016. Ciò significa che la Federal Reserve non sarà costretta ad aumentare i tassi d'interesse, almeno per il momento.

Sulla piazza zurighese appaiono deboli il gigante dell'alimentare Nestlé (-0,32%), ma anche i farmaceutici Novartis (-0,11%) e Roche (-0,24%). Fiacchi, tra i bancari, UBS (-0,12%) e soprattutto Credit Suisse (-1,62%), mentre Julius Bär allunga dello 0,52%.

Tra i ciclici Geberit sprofonda dell'1,84%, anche se in mattinata ha annunciato per il 2018 risultati aziendali in rialzo sul piano degli utili e del fatturato. Gli investitori hanno guardato alle prospettive prudenti formulate dal gruppo e all'aumento del dividendo risultato inferiore al previsto. Ha virato in negativo pure ABB (-0,03%), che fa peggio di Adecco (+0,04%) e LafargeHolcim (+0,18%).

Contrastato il segmento del lusso, con Richemont che scende dello 0,67%, mentre Swatch avanza leggermente dello 0,07%. Sul mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari Aryzta (+9,58%), Galenica (+6,62%), Flughafen Zürich (+0,11%) e Tamedia (-4,70%).

