La borsa svizzera perde vigore nel pomeriggio: alle 15.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9698,68 punti, in progressione dello 0,41% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,28% a 11'717,84 punti.

Il mercato prende atto della decisione Banca centrale europea di lasciare invariata la politica monetaria. Dagli Usa sono invece giunti i dati sulle richieste di sussidio disoccupazione, invariate, e sul deficit commerciale, che è calato in generale, ma è salito con la Cina.

Sul fronte interno UBS (0,39%), che per bocca del suo Ceo Sergio Ermotti ha annunciato una collaborazione con Sumitomo, appare più tonica di Credit Suisse (-0,44%). In ordine sparso si muovono i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+1,01%), Adecco (-0,36%) e LafargeHolcim (-0,16%). Accenti diversi vengono mostrati anche dai pesi massimi difensivi Nestlé (+0,06%), Novartis (+0,29%) e Roche (+1,55%).

