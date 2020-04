Corsi poco mossi in apertura.

Apertura in lieve rialzo per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9285,28, in progressione dello 0,15% rispetto a ieri.

Gli investitori continuano a interrogarsi sulle conseguenze del coronavirus. I dati sulla disoccupazione americani pubblicati ieri - 10 milioni di nuovi senza lavoro in due settimane - hanno spaventato.

Le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni deboli: nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax -0,37% a 9535 punti), Parigi (Cac 40 -0,38% a 4204,81 punti), Londra (Ftse-100 -0,61% a 5447 punti) e Milano (Ftse Mib -0,55% a 16'742 punti).

Ieri Wall Street ha chiuso in rialzo (Dow Jones +2,24% a 21'413,44 punti, Nasdaq +1,69% a 7487,31 punti), mentre oggi Tokyo ha terminato piatta (Nikkei +0,01% a 17'820,19 punti).

Neuer Inhalt Horizontal Line