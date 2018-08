Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 14.28 06 agosto 2018 - 14:28

Dopo una partenza in positivo la Borsa svizzera è passata in mattinata al di sotto della linea di demarcazione per poi continuare a muoversi in modo altalenante.

Verso le 14.15 l'indice dei valori guida SMI cedeva lo 0,18% a 9'141,43 punti e quello allargato SPI lo 0,08% a 10'882,95 punti.

Le tensioni commerciali in particolare tra Cina e Usa restano al centro dell'attenzione. In assenza di dati macroeconomici, gli occhi sono puntati sul bollettino della Bce di giovedì prossimo. L'inatteso rialzo della fiducia degli investitori nell'Ue misurata dall'Istituto Sentix non sembra invece aver influito sull'andamento della piazza zurighese.

Tra le blue chip registrano un calo i titoli dei due grandi gruppi bancari: UBS perde lo 0,69% e Credit Suisse l'1,27%. In controtendenza Julius Baer, che guadagna lo 0,44%. In flessione gli assicurativi: Swiss Life, Zurich e Swiss Re segnano rispettivamente cali dello 0,03%, dello 0,23% e dello 0,90%.

Tutti negativi anche i pesi massimi difensivi: Nestlé, Novartis e Roche perdono rispettivamente lo 0,02%, lo 0,12% e lo 0,37%.

In calo pure entrambi i titoli del lusso con Swatch (-0,36%) che fa un po' meglio di Richemont (-0,51%).

Guadagni sono registrati solo da alcuni titoli più sensibili alla congiuntura, in particolare ABB (+2,00%), SGS (+0,38%) e Lonza (+0,19%).

