Dopo un avvio in rosso, la Borsa svizzera ha proseguito la sua crescita anche nel pomeriggio: alle 15.15 circa il listino principale SMI avanzava dello 0,79% a 9'214,95 punti, quello allargato SPI dello 0,65% a 10'774,68 punti.

L'atmosfera è sostenuta dall'allentamento momentaneo delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti.

Tra le blue chip risultano particolarmente in progressione i bancari Julius Baer (+2,07%) e UBS (+1,65%). Nel pomeriggio si è ripresa anche Credit Suisse, che dopo la pubblicazione ieri dei risultati per il 2018, segna un +0,69%. In calo sono attualmente solo Swisscom (-0,40%) e Givaudan (-0,33%).

Buon andamento anche per i titoli che dipendono dalla congiuntura ABB (+1,83%), Adecco (+1,73%), Geberit (+1,07%) e LafargeHolcim (+1,22%), nonché per il farmaceutico Lonza (+1,61%).

Non sfigurano nemmeno i pesi massimi difensivi Richemont (+1,12%), Nesté (+0,82%), che ha anch'essa pubblicato ieri i risultati dello scorso anno, e Novartis (+0,43%).

Nel mercato allargato, Bâloise (+0,77%) ha annunciato di aver superato la soglia di un miliardo di franchi di afflussi netti cumulati nell'attività di gestione patrimoniale lanciata nel 2017, BB Biotech (-0,29%) ha confermato di aver subito una pesante perdita netta lo scorso anno, e Coltene (invariata) ha incrementato i ricavi di oltre un quinto nel 2018.

Infine, Panalpina ha confermato oggi di essere in trattative con il concorrente kuwaitiano Agility Group in merito a "potenziali opportunità strategiche" nelle loro rispettive attività. In seguito all'annuncio, la società danese DSV ha aumentato la propria offerta per il rilevamento dell'azienda basilese a 180 franchi per azione. Dopo una temporanea sospensione, il titolo aveva registrato un balzo del +8% e attualmente risulta in crescita del 3,96%.

