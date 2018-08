Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 agosto 2018 15.06 02 agosto 2018 - 15:06

Dopo i festeggiamenti di ieri per il Primo agosto, continua la giornata col segno meno alla Borsa svizzera. Alle 15.00 circa l'indice principale SMI perde lo 0,30% a 9'147.10 punti, quello allargato SPI lo 0,20% a 10'876.39 punti.

Una volta di più, i venti legati a nuove tensioni commerciali tra Washington e Pechino spirano sui mercati. Il presidente americano Donald Trump sembra infatti intenzionato ad alzare i dazi doganali sulle importazioni cinesi entro fine mese.

Tra le blue chip si è fatta notare Credit Suisse (-1,44%), che, secondo il "Financial Times", avrebbe scelto Francoforte quale sede centrale per l'investment banking e gli affari sui mercati dei capitali in Europa come rimpiazzo di Londra per il post Brexit.

Ancora più sotto pressione sono gli altri bancari Julius Bär (-1,98%) e UBS (-1,72%). I più in difficoltà sono i ciclici Adecco (-2,69%), LafargeHolcim (-2,61%) e ABB (-1,98%).

Apprezzati invece i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,74%, la migliore in assoluto), Roche (+0,45%) e, in misura minore, Novartis (+0,10%).

