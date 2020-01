Pur in ripresa rispetto alla mattinata, la borsa svizzera rimane in territorio negativo. Attorno alle 15.15 l'indice principale SMI perdeva lo 0,57% a 10'638,84 punti e quello allargato SPI lo 0,58% a 12'864,06 punti.

Tutti i mercati europei sono frenati dalla tensione fra Stati Uniti e Iran, scaturita dalla morte in un raid americano del potente generale di Teheran Qasem Soleimani. Fra propositi di vendetta da una parte e nuove minacce del presidente Donald Trump dall'altra, la turbolenta situazione geopolitica in Medio Oriente blocca gli operatori.

Pochi gli spunti sul fronte interno, in attesa dei risultati provvisori riguardo all'esercizio 2019 della Banca nazionale svizzera (BNS), previsti giovedì. Stando agli economisti di UBS, l'istituto dovrebbe registrare un utile vicino ai 50 miliardi di franchi.

Novartis (-0,39%) ha comunicato di aver finalizzato l'acquisizione della società biotecnologica del New Jersey The Medicines Company, un'operazione da quasi 10 miliardi di dollari. Arretrano pure - come quasi tutte le blue chip - gli altri pesi massimi difensivi Nestlé (-0,17%) e Roche (-0,51%).

Particolarmente giù di corda il settore del lusso con Richemont (-2,19%) maglia nera e Swatch (-1,52%) a sua volta in affanno. Male i bancari, anche se Credit Suisse (-0,57%) limita i danni rispetto a UBS (-1,21%).

L'ambiente fiacco non risparmia nemmeno gli assicurativi Swiss Re (-0,69%), Swiss Life (-0,70%) e Zurich Insurance (-0,92%), mentre gli unici titoli a smarcarsi sono Swisscom (+0,37%) e Alcon (+0,31%).

Nel mercato allargato Sunrise ha reso noto un ulteriore passo del rimpasto della propria direzione, che ha preso avvio dopo le dimissioni del CEO Olaf Swantee venerdì, con Uwe Schiller nominato nuovo direttore finanziario. In controtendenza con la giornata borsistica, l'operatore sta guadagnando il 2,94%.

