La borsa svizzera rimane saldamente orientata al rialzo: alle 15.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 9990,70 punti, in progressione dell'1,15% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava l'1,16% a 12'124,46 punti.

Sorvegliata speciale nel pomeriggio è UBS (-0,70%), dopo che il Tribunale federale ha dato il via libera alla consegna di dati di clienti al fisco francese. La notizia arriva in un quadro già poco favorevole ai titoli bancari, alle prese con il perdurare dei bassi tassi d'interesse. Credit Suisse è pure in difficoltà (-0,70%).

In grande spolvero si presenta invece Nestlé (+2,72%), che reagisce con verve ai risultati semestrali. Trainano il listino anche gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (+1,30%) e Roche (+1,91%). Fra gli altri titoli a maggiore capitalizzazione vanno segnalati ABB (+0,62%) e LafargeHolcim (-0,18%).

