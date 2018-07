Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 15.02 23 luglio 2018 - 15:02

La borsa svizzera continua a rimanere in ribasso, anche se si è risollevata dai minimi di seduta: alle 15.00 l'indice dei valori guida SMI segnava 8960,95 punti, giù dello 0,34% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,31% a 10'698,14 punti.

In attesa che domani torni in grande stile la stagione dei semestrali, il mercato sembra voler osservare una pausa. Anche perché con l'avvicinarsi della soglia di 9000 punti SMI si è notata una ferma resistenza che, stando agli operatori, potrebbe peraltro essere superata se i risultati di grande aziende dovessero sorprendere in positivo.

Sul fronte interno l'interesse rimane concentrato su Julius Bär (-4,43%), che ha presentato i risultati semestrali. SGS (+0,16%) ha annunciato che Peter Kalantzis assume ad interim la presidenza del consiglio di amministrazione, finora detenuta da Sergio Marchionne, alle prese con gravi problemi di salute.

