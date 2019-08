La Borsa svizzera, dopo una mattinata in positivo, ha registrato un pomeriggio movimentato passando in negativo dopo che la Cina ha annunciato che imporrà nuovi dazi su 75 miliardi di dollari di beni 'made in Usa' e poi per la reazione di Trump a Pechino.

L''indice dei valori guida SMI ha chiuso in calo dello 0.62% a 9'744.98 punti e quello allargato SPI è sceso dello 0.52% a 11'869.00 punti.

"Il nostro paese ha perso stupidamente miliardi di dollari con la Cina su molti anni. Ci hanno rubato proprietà intellettuale. Non consentirò che succeda. Non abbiamo bisogno della Cina. Risponderò ai dazi della Cina nel pomeriggio", ha twittato il presidente statunitense Donald Trump rispondendo alle misure di Pechino.

La giornata era scarna di dati macroeconomici. Nel pomeriggio sono giunte le cifre dagli Usa sulle vendite di case nuove che, calate del 12,8% a un tasso annualizzato di 635'000 unità, risultano inferiori alle attese degli analisti.

Ma quello su cui vi era grande attesa da parte degli investitori era oggi il discorso del presidente della Fed americana, Jerome Powell. Questi, al simposio annuale di Jackson Hole, ha lasciato aperta la porta a un taglio dei tassi di interesse, ma ha messo in guardia come la guerra commerciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump limiti l'azione della Fed.

Tornando alla Borsa svizzera, tutte le aziende quotare allo SMI hanno chiuso la giornata in territorio negativo. Le perdite più consistenti sono state fatte segnare da Alcon (-3.23% a 57.21 franchi) e Lafargeholcim (-2.24% a 45.73 franchi). Cali attorno all'1% per Adecco (-1.08% a 51.46 franchi), Sika (-1.08% a 137.70 franchi), Richemont (-1.07% a 76.14 franchi), CS Group (-1.01% a 11.225 franchi).

Se la cavano leggermente meglio ABB (-0.93% a 18.165 franchi), Swatch (-0.93% a 267.70 franchi), UBS (-0.91% a 10.345 franchi), Zurich Insurance (-0.83% a 347.40 franchi), SGS (-0.79% a 2'371 franchi), Swisscom (-0.79% a 478.80 franchi), Swiss Re (-0.76% a 98.80 franchi), Novartis (-0.48% a 87.34 franchi), Nestlé (-0.37% a 107.90 franchi), Givaudan (-0.31% a 2'583 franchi), Lonza (-0.23% a 350.30 franchi) e Geberit (-0.18% a 439.60 franchi). Poco mosse risultato invece Swiss Life (-0.08% a 470.60 franchi) e Roche (-0.02% a 271.85 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line