Borsa svizzera, Stati Ue confermano proroga equivalenza per 6 mesi

L'equivalenza della Borsa svizzera è stata prolungata di sei mesi. La proposta della Commissione Ue è stata approvata oggi dagli Stati membri dell'unione, come indica una nota odierna di quest'ultimi.

Con questa concessione, la Confederazione avrà il tempo per decidere come intende procedere in merito all'accordo istituzionale negoziato con Bruxelles. La settimana scorsa, il Consiglio federale ha inviato in consultazione fino a marzo questo documento, poiché include alcuni temi delicati, come la protezione dei salari, tema sul quale l'Ue vorrebbe delle concessioni da Berna. Per questo motivo, il Consiglio federale non ha né parafato né firmato l'intesa.

Come noto, la Commissione Ue ha legato il riconoscimento "sine die" della Borsa svizzera a progressi nell'accordo istituzionale. Alla luce della recente decisione del Consiglio federale, ha quindi optato per una proroga di sei mesi.

