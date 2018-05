Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 maggio 2018 11.23 03 maggio 2018 - 11:23

Dopo un'apertura in ribasso la Borsa svizzera ha virato in positivo: alle 11.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 8920,88 punti, in progressione dello 0,28% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,22% a 10'569,33 punti.

Sorvegliata speciale è Geberit (+2,44%), che ha presentato risultati trimestrali superiori alle aspettative. Nel segmento del lusso Richemont (-0,44%) - il nuovo responsabile tecnologico di Richemont se ne va dopo soli quattro mesi - è un passo dietro a Swatch (-0,25%).

Novartis (+0,06%) è confrontata con lo stop imposto alla filiale Sandoz negli Usa alla commercializzazione del farmaco generico Rituximab. La notizia mette le ali al concorrente Roche (+1,90%), che vede così migliorare le prospettive per il suo preparato Rituxan. Negativo è il terzo peso massimo difensivo Nestlé (-0,34%).

