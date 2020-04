Borsa svizzera in recupero dopo la chiusura in forte calo di ieri.

La Borsa svizzera ha aperto le contrattazioni in solido rialzo: alle 09.20 l'indice principale SMI avanza dello 0,96% a 9'409.61 punti, quello allargato SPI dello 0,89% a 11'558.04 punti.

Avvio in rialzo anche per le principali piazze europee, con il FTSE 100 di Londra che nei primi scambi saliva dello 0,59% a 5.630 punti, il DAX di Francoforte che cresceva dell'1,37% a 10.420 punti, il CAC 40 di Parigi che progrediva dell'1,12% a 4.402 punti e il FTSE Mib di Milano che segnava un +1,7% a 17.003 punti.

Stamattina la Borsa di Tokyo ha invece concluso la seduta in territorio negativo (-1,33% a 19.290,20 punti) dopo il crollo fatto segnare dalla produzione industriale e dalle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Per lo stesso motivo ieri sera anche Wall Street ha chiuso in netto calo: il Dow Jones ha perso l'1,86% a 23.504,35 punti, il Nasdaq l'1,44% a 8.393,18 punti e lo S&P 500 il 2,20% a 2.783,36 punti.

