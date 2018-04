Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2018 9.34 23 aprile 2018 - 09:34

Avvio al ribasso stamane per la Borsa svizzera. Verso le 09.30, l'indice SMI dei titoli guida cedeva lo 0,73% a 8744,76 punti. L'indice completo SPI era in flessione dello 0,60% a 10'346,89 punti.

Apertura debole anche per le altre Borse europee. A Milano, Piazza Affari ha aperto in calo la prima seduta della settimana: in avvio di contrattazioni l'indice Ftse Mib ha segnato una perdita dello 0,19% a 23.788 punti. Londra e Francoforte hanno avviato le contrattazioni sulla parità. In calo Parigi (-0,15% a quota 5.404 punti).

Borse asiatiche sotto pressione, sulla scia del crollo del settore tecnologico che ha segnato il fine settimana scorso. Oggi Tokyo ha chiuso in perdita dello 0,33% a quota 22.088 punti.

Sul fronte dei cambi lo yen si è indebolito sul dollaro, scambiando a quota 107,80, e sull'euro a un livello di 132,40. Ad appesantire i listini sono stati i riflessi dell'attesa di una domanda di smartphone più debole del previsto: venerdì Wall Street ha chiuso in rosso, affondata dalla Apple e dai tecnologici.

