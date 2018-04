Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Borsa svizzera apre l'ultima seduta della settimana in parità, con l'indice dei titoli principali SMI in calo dello 0,02% a 8'772.98 punti e l'indice completo SPI in rialzo dello 0,04% a 10'291.19.

Apertura un po' più decisa per le altre principali piazze europee: in ordine crescente sono da segnalare il FTSE-100 di Londra a +0,05% a 7'262.20 punti, il FTSE Mib di Piazza Affari a Milano a +0,07% a 23'322.00 punti, il CAC 40 di Parigi a +0,17% a 5'318.13 punti e il DAX di Francoforte a +0,37% a 12'461.31 punti.

Ieri sera chiusura in territorio positivo per Wall Street: il Dow Jones è salito dell'1,21% a 24'482.39 punti, il Nasdaq è avanzato dell'1,01% a 7'140.25 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,83% a 2'664.03 punti.

Ha terminato la settimana in rialzo pure la Borsa di Tokyo, mentre si attenuano tra gli investitori i timori di un imminente intervento militare in Siria: l'indice Nikkei è avanzato dello 0,55%, a quota 21'778.74, con un guadagno di 118.00 punti. Sul mercato valutario lo yen ha perso terreno nei confronti del dollaro a 107.50, e sull'euro a un valore di 132.50.

