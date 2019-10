La borsa svizzera ha avviato positivamente la seconda seduta della settimana, con l'indice SMI dei principali titoli che dopo i primi scambi segna una progressione dello 0,22% a 10'012,92 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,17% a quota 12'102,61 punti.

Le borse europee sono poco mosse in attesa di capire le evoluzioni sulla Brexit. Tuttavia, sui mercati si respira ottimismo per l'andamento dei colloqui tra Usa e Cina su commercio.

Francoforte segna un +0,08% con il Dax a 12'757 punti. Parigi registra un -0,06% con il Cac 40 a 5'644 punti mentre Londra è a +0,01% con il Ftse 100 a 7'166 punti.

Chiusura in territorio positivo per Wall Street, mentre la borsa di Tokyo è chiusa per festività. Il Dow Jones è salito ieri sera dello 0,21% a 26'825,74 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,91% a 8'162,99 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,69% a 3'006,71 punti.

