La borsa svizzera ha avviato l'ultima seduta della settimana in territorio negativo, con l'indice SMI dei principali titoli che dopo i primi scambi segna una flessione dello 0,34% a 9'974,94 punti, mentre l'indice complessivo SPI scende dello 0,36% a quota 12'078,02.

Mercati azionari perlopiù in ribasso anche in Europa: Londra ha aperto in calo dello 0,2% con la sterlina stabile nei confronti dell'euro, Parigi negativa dello 0,3% e Francoforte dello 0,1%. In leggero aumento invece Milano (+0,13%).

La Borsa di Tokyo stamane ha chiuso all'insegna della cautela dopo il dato sul Pil cinese che segna un rallentamento della crescita nel terzo trimestre. Il Nikkei ha registrato una variazione appena positiva dello 0,18%, a quota 22'492,68.

Chiusura in territorio positivo, invece, per Wall Street. Il Dow Jones è salito ieri dello 0,09% a 27'025,88 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,40% a 8'156,85 punti e lo S&P 500 dello 0,28% a 2'997,95 punti.

