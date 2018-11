Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Dopo una partenza in calo i listini della Borsa svizzera si sono mantenuti sopra la parità fino a due ore e mezzo dalla chiusura per poi scivolare nuovamente in territorio negativo. L'SMI ha terminato gli scambi in flessione dello 0,05% a 9'017.25 punti.

Da parte sua l'SPI sul finale ha recuperato a +0,04% a 10'639.88 punti.

Tra le blue chip è stato sotto pressione fin dall'avvio il titolo Credit Suisse (-2,08% a 12.95 franchi), arrivato a perdere nella prima mezz'ora di contrattazioni fino al 4,70%. Nel terzo trimestre la grande banca ha aumentato l'utile netto del 70% a 424 milioni di franchi, restando però sotto le aspettative degli analisti.

Anche Swisscom (-1,13% a 456.20 franchi) ha terminato in calo dopo la pubblicazione dei risultati aziendali, mentre Swiss Re, che pure ha presentato i propri dati oggi ed era in forte rialzo, nel pomeriggio è scivolata sotto la linea di demarcazione e ha chiuso con un -0,53% a 90.48 franchi.

Tra gli altri titoli si è messa in evidenza Lonza, salita dell'1,48% a 321.40 franchi dopo aver annunciato che cede le sue attività di trattamento dell'acqua per 630 milioni di dollari.

