Borsa svizzera chiude in crescita, SMI +2,85%

Il 2018 si chiude in euforia per la Borsa svizzera, dopo le perdite degli ultimi giorni. In chiusura, l'indice SMI dei titoli guida ha guadagnato ben il 2,85% a 8429,30 punti. L'indice completo SPI ha segnato una progressione del 2,65% a 9830,06 punti.

Tutti i titoli del listino principale hanno chiuso con guadagni consistenti. Su tutti UBS, progredita del 4,08% a 12,23 franchi. Ma hanno fatto bene anche Credit Suisse (+3,40% a 10,80 franchi) e Julius Baer (+3,58% a 35,01 franchi).

Tra gli assicurativi, Zurich è avanzata del 3,17% a 293,10 franchi, Swiss Re del 3,21% a 90,12 franchi e Swiss Life del 3,02% a 378,60 franchi.

Ricercati anche i titoli difensivi. Roche ha messo a segno un +3,27% a 243,40 franchi, Novartis un +2,71% a 84.04 franchi e Nestlé un +1,92% a 79,80 franchi. Titoli del lusso anche in spolvero con Swatch avanzata del 2,87% a 286,70 franchi e Richemont del 3,41% a 63 franchi.

I ciclici, come ABB, Adecco, Geberit, Sika, LafargeHolcim hanno chiuso tutti con guadagni superiori al 2%.

