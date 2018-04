Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 aprile 2018 17.57 13 aprile 2018 - 17:57

La Borsa svizzera ha chiuso l'ultima seduta della settimana in leggero rialzo, dopo una giornata dalla tendenza variabile. L'indice dei titoli principali SMI ha terminato segnando un +0,02% a 8'776.17 punti e l'indice completo SPI un +0,08% a 10'295.28.

Gli scambi dei listini europei hanno subito una brusca frenata dopo che Wall Street è passata in terreno negativo. I mercati sono stati influenzati pure da un possibile allentamento del conflitto siriano e nella disputa commerciale tra Usa e Cina, secondo alcuni analisti citati dall'agenzia finanziaria Reuters. Le operazioni sul mercato sono risultate piuttosto contenute. Vi sarebbero pure state ripercussioni per le esternazioni del presidente Usa Donald Trump relative a un possibile rientro nell'accordo commerciale transpacifico (Tpp), secondo l'awp.

A trascinare in alto il listino zurighese sono stati Nestlé (+0,47% a 76.50 franchi), sostenuto dai buoni risultati registrati da L'Oreal, di cui detiene un quarto delle azioni, nonché Swatch (+1,66% a 453.50 franchi), Richemont (+1,39% a 91.94 franchi), Geberit (+0,78% a 416.10 franchi), ABB (+0,64% a 22.07 franchi), Swiss Re (+0,59% a 95.28 franchi), Givaudan (+0,51% a 2'171.00 franchi), Swisscom (+0,49% a 453.30 franchi) e in minor misura UBS (+0,24% a 16.875 franchi). Chiusura positiva anche per LafargeHolcim (+0,72% a 53.20 franchi). Oggi Niklaus Traber è stato nominato nuovo CEO per Svizzera e Italia di Holcim.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.