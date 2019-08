Seduta interamente negativa quella di oggi per la Borsa svizzera. L'indice principale SMI ha chiuso in calo dello 0,28% a 9'758.19 punti, quello allargato SPI dello 0,29% a 11'883.15 punti.

Sull'umore degli investitori hanno pesato i crescenti timori congiunturali, fomentati da svariate crisi politiche. Di oggi l'annuncio che il governo di Londra chiederà alla regina di bloccare il parlamento fino a metà ottobre per impedire il dibattito sull'uscita del Regno Unito dall'Ue senza accordo. Oggi è inoltre il secondo ed ultimo giorno delle consultazioni sulla formazione di un nuovo governo in Italia. Non va poi dimenticata la disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Tra le blue chip bene Alcon (+1,45% a 59.33 franchi). Positivi in chiusura anche i ciclici LafargeHolcim (+0,57% a 46.07 franchi), ABB (+0,14% a 18.175 franchi) e Adecco (+0,08% a 51.46 franchi) mentre Sika ha perso l'1,19% a 136.55 franchi e Geberit lo 0,05% a 439.70 franchi.

Contrastati pure i bancari, con UBS in calo dello 0,24% a 10.295 franchi e Credit Suisse in rialzo dello 0,18% a 11,21 franchi, mentre hanno terminato gli scambi in negativo gli assicurativi - Swiss Re con un -0,79% a 97.80 franchi, Zurich con un -0,71% a 344.70 franchi e Swiss Life con un -0,54% a 462.40 franchi - e il lusso: Richemont ha ceduto lo 0,58% a 75.56 franchi e Swatch lo 0,49% a 265.00 franchi.

Pesante Lonza (-1,91% a 344.50 franchi) sulla scia di prese di beneficio, mentre tra i pesi massimi difensivi Nestlé è cresciuta dello 0,20% a 109.28 franchi, i farmaceutici Novartis e Roche hanno invece perso rispettivamente lo 0,68% a 87.61 franchi e 0,52% a 270.40 franchi.

Nel mercato allargato da segnalare Emmi, che ha lasciato sul terreno il 6,43% a 771.00 franchi dopo risultati semestrali sotto le aspettative. Hanno pubblicato oggi le proprie cifre pure Bâloise (-3,24% a 173.20 franchi) e Jungfraubahn (+3,64% a 159.60 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line