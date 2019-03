La Borsa svizzera archivia una giornata in chiaroscuro, ma complessivamente negativa. L'indice principale SMI chiude con un +0,04% a 9'403.16 punti, quello allargato SPI con un +0,05% a 11'067.39 punti.

Gli investitori non si sono esposti: in assenza di progressi nella disputa commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina erano in attesa della pubblicazione stasera del rapporto congiunturale Beige Book della Federal Reserve e della decisione di politica monetaria di domani della Banca centrale europea, ha rilevato un operatore.

Tra le blue chip ancora pesante il lusso, con Swatch in calo dell'1,32% a 298.00 franchi e Richemont dell'1,24% a 73.08 franchi. Contrastati i ciclici così come i bancari e gli assicurativi. I pesi massimi difensivi hanno sostenuto il listino: Nestlé è cresciuta dello 0,11% a 91.60 franchi, Novartis dello 0,13% a 90.06 franchi e Roche dello 0,50% a 280.55 franchi.

Nel mercato allargato, tra le aziende che hanno pubblicato oggi i propri risultati annuali, Autoneum ha lasciato sul terreno il 14,17% a 139.90 franchi e la Banca cantonale vallesana lo 0,82% a 121.50 franchi, mentre Leclanché è avanzata del 14,44% a 2.06 franchi, Helvetia del 3,82% a 624.50 franchi, Bucher dell'1,66% a 319.00 franchi e Bossard dello 0,98% a 165.40 franchi.

Dormakaba, che ha presentato le cifre relative al primo semestre, è salita del 6,24% a 689.50 franchi. Da parte sua Logitech è cresciuta del 2,22% a 38.68 franchi dopo aver formulato nuovi obiettivi per l'esercizio 2019/20 e migliorato le prospettive a lungo termine.

