La Borsa svizzera ha archiviato l'ultima seduta della settimana in leggero rialzo con l'indice SMI dei principali titoli in progressione dello 0,16% a 9'348,93 punti, mentre l'indice complessivo SPI è salito dello 0,10% a quota 10'936,60.

I mercati hanno guardato con relativa fiducia al secondo giorno di confronto sui dazi in corso a Washington fra rappresentanti dei governi americano e cinese, mentre non ha prodotto particolari riflessi il dato in calo dell'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania.

Positivo inoltre il dato del settore secondario in Svizzera, che trainato dall'industria ha registrato nel quarto trimestre del 2018 un aumento della produzione del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Sulla piazza zurighese gli ordini di acquisto hanno riguardato in particolare Sika, che stamane ha annunciato risultati 2018 da record, con un utile netto in aumento del 5,9% a 687,1 milioni di franchi. In borsa il titolo ha allungato del 4,01% (a 134.80 franchi).

In sostanziale progressione, tra i bancari, Julius Bär (+1,48% a 40.39 franchi), mentre UBS ha fatto solo un piccolo passo avanti (+0,20% a 12.37 franchi). Credit Suisse, a lungo sopra la soglia di demarcazione, ha perso vigore in finale di seduta e ha chiuso a -0,17% (a 11.90 franchi).

Nello stesso comparto finanziario, tutti di segno più gli assicurativi Zurich Insurance (+0,28% a 326.30 franchi), Swiss Re (+0,53% a 98.44 franchi) e Swiss Life (+0,87% a 418.60 franchi). Decisamente in rialzo anche il segmento del lusso, con Swatch salita dell'1,03% (a 284.10 franchi) e Richemont dello 0,90% (a 74.36 franchi).

La tendenza al rialzo è stata rallentata dal gigante dell'alimentare Nestlé (-0,87% a 90.94 franchi), dopo che la rivale statunitense KraftHeinz ha registrato una perdita di 10,3 miliardi di dollari a causa di forti svalutazioni. A Wall Street il titolo è affondato, arrivando a perdere il 20%. Gli altri due pesi massimi difensivi hanno avuto un andamento migliore: Novartis è cresciuta dello 0,24 (a 90.86 franchi) e la concorrente Roche dello 0,05% (a 277.20 franchi).

Sul mercato allargato Cembra Money Bank, che ha registrato nel 2018 una crescita di tutte le sue linee di attività, è salita 2,22% (a 92.05 franchi). Piatta Komax (a 250.80 franchi), dopo l'annuncio dell'acquisizione della società americana Artos Engineering.

