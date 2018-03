Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 marzo 2018 17.58 23 marzo 2018 - 17:58

Giornata profondamente negativa per la borsa svizzera, che ha toccato un nuovo minimo per quest'anno: lo SMI a chiuso a 8'569,08 punti, in flessione dello 0,80%, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,77% a 10'006,38 punti.

A Zurigo tutte le blue chip hanno concluso la settimana in rosso tranne Swisscom (+0,09%, a 467 franchi) e Givaudan (+0,09%, a 2'153,00 franchi).

A trascinare al ribasso il listino Zurich (-1,61%, a 300,20 franchi), Novartis (-1,44%, a 75,28 franchi), Credit Suisse (-1,35%, a 16,08 franchi) - che ha presentato oggi il rapporto di gestione 2017 - e Swiss Life (-1,22%, a 332,60 franchi). Male anche l'altro assicurativo Swiss Re (-0,55%, a 93,44 franchi) e gli altri bancari Julius Bär (-0,31%, a 58,26 franchi) e UBS (-0,72%, a 16,58 franchi).

