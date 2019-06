Dopo un avvio in negativo la Borsa svizzera ha progressivamente ridotto le perdite per poi passare in positivo nel pomeriggio e chiudere in rialzo.

L'indice dei valori guida SMI ha terminato in progressione dello 0,39% a 9'898,24 punti e quello allargato SPI dello 0,53% a 11'977,38.

La giornata è stata caratterizzata dall'attesa di indicazioni di rilievo dagli incontri dei capi di stato a margine del G20 di Osaka, in particolare dai negoziati tra le maggiori potenze, e utili a risolvere le dispute sul commercio internazionale. Il summit raggiungerà il suo culmine con l'incontro previsto per domani tra il presidente Usa Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping.

In mattinata è stato reso noto che l'inflazione della zona euro a giugno resta stabile a 1,2% rispetto al mese precedente.

Nel pomeriggio sono anche giunti i dati relativi alla spesa personale degli americani in maggio: salita dello 0,4%, è sotto le le attese degli analisti, che scommettevano su un aumento dello 0,5%. I redditi sono saliti dello 0,5%, sopra le attese degli analisti.

Sul fronte interno tra i pesi massimi difensivi solo Novartis chiude con il segno "meno" (-0,01% a 89,20 franchi). Roche e Nestlé avanzano rispettivamente dello 0,40% (a 274,65 franchi) e dello 0,50% (a 101,06 franchi).

In contrasto chiudono i bancari con UBS che cresce dello 0,22% (a 11,60 franchi) e Credit Suisse che cede lo 0,38% a 11,70 franchi: le due grandi banche hanno entrambe superato gli stress test della Federal Reserve (Fed) anche se il numero due bancario elvetico solo a determinate condizioni.

Bene fanno gli assicurativi che chiudono tutti in rialzo: Zurich, segna una progressione dello 0,15% (a 339,90 franchi) Swiss Re dello 0,77% (a 99,24 franchi) e Swiss Life dello 0,64% (a 483,80 franchi), Non vi è unanimità tra i titoli del lusso: Richemont cresce dello 0,17% (a 82,84 franchi), mentre Swatch perde lo 0,04% (279,50 franchi)

Ad eccezione di LafargeHolcim (-0,54% a 47,67 franchi), tutti in positivo chiudono i titoli più sensibili alla congiuntura: ABB (+0,56% a 19,59 franchi), Adecco (+0,24% a 58,66 franchi), Geberit (+0,51% a 456,00 franchi) e Sika (+0,91% a 166,60 franchi).

Sul mercato allargato le azioni del produttore di imballaggi con sede a Reinach (AG) Aluflexpack che ha fatto il suo debutto in Borsa chiudono a 22,50 franchi: il loro prezzo di emissione era stato fissato a 21 franchi.

